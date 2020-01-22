Русин: Я дуже чекав, коли Хацкевич покине Динамо

Нападник Динамо Назарій Русин не приховує своїх непростих стосунків з колишнім головним тренером киян Олександром Хацкевичем.

"Я дуже чекав його відходу з клубу. Хоча Денис Бойко мені потім пояснив, що я вчинив дуже негарно. Але я однаково не шкодую. Я тоді грав у Зорі, і розумів, що тепер зможу повернутися додому, в Динамо.

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Якби Хацкевич залишився, я б і влітку пішов в оренду, я б не грав при ньому. Питав якось у Олега Романовича Лужного, чи залежить в цій ситуації щось від мене. Він сказав – "Ні, ти нічого не зміниш, він тебе не бачить. Грати не будеш".

Я багато розмовляв з Ігорем Михайловичем Суркісом, він сказав, що не бажає мене відпускати, тому що вірить в мій талант і хоче, щоб я грав в його команді. Коли купили Родрігеса, мене погодилися відпустити в оренду", – заявив Русин в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Хацкевич був звільнений з посади головного тренера Динамо у серпні цього року. Нещодавно білоруський фахівець підписав контракт з Ротором, який грає у російській ФНЛ.

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