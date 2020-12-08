"Ми знайшли молодого футболіста, якому тоді було 18 років, – Миколу Кухаревича. Так виглядало, що він був нікому не потрібний. Ми його запросили до себе. Якщо є умови для тренувань, це дає свій результат.

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Сьогодні у мене на столі лежить 3 пропозиції з Бельгії. Генеральні директори і скаути приїжджають на гру з СК Дніпро-1, їдуть дивитися на нього наживо. Будуть пропозиції, я це розумію і знаю.

Я на це дивлюся нормально, адже це пропозиції від хороших європейських клубів, грандових клубів Бельгії. Дати молодому футболісту поїхати грати в Європу – це для нас велика честь", – сказав Козловський в ефірі ютуб-каналу Руха.

Додамо, що 19-річний нападник у нинішньому сезоні провів 11 матчів у чемпіонаті України, не відзначившись результативними діями. Водночас Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – нападник забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії. Обидві зустрічі команда Руслана Ротаня виграла.

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