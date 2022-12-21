"Жовто-чорні" оголосили про зміни в клубі. Сергій Зайцев покинув посаду директора академії.

Львівський клуб вирішив припинити співпрацю з 49-річним директором академії. Сергій Зайцев покинув Рух і продовжить кар'єру в іншому місці, інформує офіційний сайт клубу.

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Зайцев почав працювати в академії Руха з моменту початку її повноцінного функціонування – у 2021 році. Раніше встиг попрацювати тренером запорізького Металурга, Атирау (Казахстан), Зорі (Молдова), львівських Карпат і Акжайика (Казахстан).

У статусі гравця виступав за низку команд, серед яких можна виділити Торпедо та Металург (Запоріжжя), Металіст, Татран, Дукла (Словаччина), Атирау та Кайсар (Казахстан).

До слова, Рух під керівництвом Леоніда Кучука завершив першу частину УПЛ на 12-й позиції турнірної таблиці. "Жовто-чорні зіграли 14 матчів, набрали 14 очок.

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