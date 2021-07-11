Борец греко-римского стиля Жан Беленюк и дзюдоистка Дарья Билодид показали форму, в которой сборная Украины выступит на Олимпийских играх в Токио.

Двукратные чемпионы мира поделились в соцсетях фотографиями с Владимиром Зеленским в новой форме украинских олимпийцев.

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Бренд PEAK подготовил нашим атлетам два комплекта экипировки. Они выполнены с традиционным сочетанием синего и желтого цветов с блестяще белыми вставками. На футболках украинских спортсменов присутствует надпись "Ukraine". На видео с официальной страницы НОК в Twitter можно заметить, что комплект одежды дополнен модной сумкой – минибегом или "бананкой".

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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