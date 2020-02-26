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Венгер предложил отменить правило выездного гола в Лиге чемпионов – интересная аргументация француза

11:35 94 Читати українською
Венгер предложил отменить правило выездного гола в Лиге чемпионов – интересная аргументация француза
Арсен Венгер / Фото из открытых источников

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер выразил мнение, что правило выездного гола не соответствует современным реалиям Лиги чемпионов.

"Вы играете дома, думая о каждом пропущеном мяче, в голове появляется страх, что одной ногой вы уже вылетели. Иногда я думаю, что риск пропустить становится большим бременем для команды-хозяина. Ты идешь в атаку, но должен постоянно оглядываться назад .

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Я уже давно говорю об этом – нужно избавиться от правила выездного гола, по крайней мере, до экстра-таймов. Роль гола в гостях стала слишком большой в современном футболе. Сегодня это уже не оправдано. Оно появилось давно, в то время, когда не было телевидения, поля были ужасны. Я думаю, что это было бы хорошее решение – отменить правило выездного гола до экстра-таймов", – подытожил Венгер в комментарии beIN Sports.

К слову, именно правило выездного гола становилось ключевым во многих камбеках прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. В частности, Тоттенхэм победил Аякс (0:1; 3:2) в полуфинале лишь благодаря большему количеству голов в гостях.

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