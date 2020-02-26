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Венгер запропонував скасувати правило виїзного гола в Лізі чемпіонів – цікава аргументація француза

11:35 279 Читать на русском
Венгер запропонував скасувати правило виїзного гола в Лізі чемпіонів – цікава аргументація француза
Арсен Венгер / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер висловив думку, що правило виїзного гола не відповідає сучасним реаліям Ліги чемпіонів.

"Ви граєте вдома, думаючи про кожен пропущений м'яч, у голові з'являється страх, що однією ногою ви вже вилетіли. Часом я думаю, що ризик пропустити стає великим тягарем для господаря. Ти йдеш в атаку, але мусиш постійно озиратися назад.

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Я вже давно кажу про це – потрібно позбутися правила виїзного гола, принаймні, до екстра-таймів. Роль гола в гостях стала надто великою в сучасному футболі. Сьогодні це вже не виправдано. Воно з'явилося давно, в той час, коли не було телебачення, поля були жахливі. Я думаю, що це було б хороше рішення – скасувати правило виїзного гола до екстра-таймів", – підсумував Венгер в коментарі beIN Sports.

До слова, саме правило виїзного гола ставало ключовим у багатьох камбеках минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Зокрема, Тоттенхем переміг Аякс (0:1; 3:2) у півфіналі лише завдяки більшій кількості голів у гостях.

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Теги
Ліга чемпіонів Арсен Венгер Арсен Венгер Футбольні правила
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