"Есть вопросы, есть проблемы, нам надо их решать. Много денег выделили на подготовку наших спортсменов. Я смотрел, сколько денег выделялось раньше... Они были обеспечены всем, чтобы их результаты были лучше.

Подготовка к Олимпиаде была, сложно что-то менять, но нам нужно что-то изменить до 2024 года. В легкой атлетике – 49 дисциплин, считаю, что мы можем рассчитывать на большее количество медалей на Олимпийских играх. Мы все знаем, видим, что происходит. Сейчас нужно сесть, посмотреть, поработать и, возможно, запланировать другую подготовку, изменить тренеров, которые будут готовить. Я как министр буду смотреть на все виды спорта, которые были на Олимпиаде и не добыли награды, на спортсменов, которые были полностью не готовы побеждать.

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У нас 23 спортсмена оказались в шаге от медалей, они заняли 4-6 места. Есть потенциал, они конкурентоспособны. Но это в некоторых видах, а в некоторых – полный провал. Поэтому сейчас будем смотреть, менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы.

В Париже в 2024 году нам нужно, чтобы побеждали не только одни виды спорта, но и другие, где есть история побед на Олимпиадах. Все тренеры должны знать, что они ответственны за выступления своих спортсменов. И федерации тоже", – сказал Вадим Гутцайт в эфире UA: Перший.

Напомним, в общем наши спортсмены выиграли 19 наград – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Украина заняла лишь 44 место в медальном зачете. Это самая низкая позиция в истории выступлений наших спортсменов на Олимпиадах.

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