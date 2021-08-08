В 16 день Олимпийских игр в Токио Елена Старикова принесла Украине финальное серебро.

Представители Украины в олимпийском марафоне Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский не смогли прийти к финишу. Победителем забега стал кениец Элиуд Кипчоге (2:08:38), серебро выиграл нидерландец Абди Нагейе (2:09:58), а бронзу – бельгиец Башир Абди (2:10:00).

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Велогонщица Елена Старикова пробилась в финал женского велотрека, где уступила представительнице Канады Келси Митчелл. Старикова завоевала для Украины последнюю медаль токийской Олимпиады – серебро. Отметим, украинская спортсменка на Играх-2020 также соревновалась в командном спринте (8-е место) и кейрине (4-е место). ОИ-2020 были дебютным для Елены.

Велогонщица Старикова завоевала для Украины серебро Олимпиады-2020

Украинская команда по художественной гимнастике в финале заняла 7-е место. Золотую медаль добыла Болгария, серебро – представительницы Олимпийского Комитета России, бронзу выиграла Италия. Наши гимнастки Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Бондарчук и Дарья Дуда приняли участие в последнем финале Олимпиады в Токио для Украины.

По итогам 16-го дня Олимпийских игр-2020 отечественные атлеты завоевали 1 серебряную медаль. В целом наши спортсмены выиграли 19 наград – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Украина занимает лишь 44 место в медальном зачете. Это самая низкая позиция в истории выступлений наших спортсменов на Олимпиадах.

До сих пор худшим выступлением были ОИ в Рио – в 2016 году украинцы заняли 31 итоговую строку, завоевав 2 золота и лишь 11 наград. По общему количеству медалей в Токио мы занимаем 16 место. Всего 19 завоеванных наград – второй худший результат в истории Украины.

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