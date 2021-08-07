Бытует мнение, что в командном спорте достичь успеха труднее, ведь не все зависит только от тебя. Возможно, именно поэтому в игровых видах на Олимпийских играх Украины лишь раз праздновала успех.

Олимпиада в Афинах подарила украинскому гандболу поистине выдающуюся победу. Женской команде Украины по гандболу удалось не только завоевать путевку на турнир, но и "попробовать на вкус" бронзовые медали.

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Наши гандболистки всегда довольно неплохо проявляла себя на европейских и мировых турнирах, но попасть в топ-8 долго не удавалось. Только в 2003 году команда Леонида Ратнера на чемпионате мира в Хорватии вошла в четверку лучших и получила путевку на Олимпиаду. Высокое место на чемпионате мира было ярким свидетельством того, что "желто-синие" гандболистки поедут в Афины далеко не туристками.

Ранее в Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 в Токио Украины завоюет 13-15 медалей. Уже сейчас в нашей копилке 15 наград, и это еще не предел. Болеем за новые победы "сине-желтых" вместе с партнером проекта Parimatch!

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Олимпийские гандбольные битвы в Афинах продолжались с 14 по 29 августа 2004 года. Игры проходили на двух площадках: спортивном павильоне "Фалиро" и олимпийском комплексе "Эллинико". Битва за медали происходила между 10 командами.

Состав женской гандбольной команды на Олимпиаде в Афинах:

Анастасия Бородина, Наталья Борисенко, Анна Бурмистрова, Ирина Гончарова, Наталья Ляпина, Галина Маркушевская, Елена Радченко, Оксана Райхель, Людмила Шевченко, Татьяна Шинкаренко, Анна Сюкало, Елена Цыгица, Марина Вергелюк, Елена Яценко, Лариса Заспа.

Группа А: Украина, Венгрия, Китай, Бразилия, Греция

В первом матче группового этапа нам противостоял Китай. Подопечные Ратнера сразу захватили инициативу и до перерыва получили преимущество в 15 мячей – 15:10. К концу матча наши девушки на классе удерживали комфортное преимущество, финальный свисток зафиксировал победу нашей команды со счетом 26:21.

Матч с Бразилией оказался более нервным: 11:10 перед перерывом заставлял сохранять максимальную концентрацию. Полная собранность помогла девушкам получить преимущество в еще один мяч и победить со счетом 21:19.

Следующими нашу команду ждали хозяйки турнира из Греции, победа над которыми дарила путевку в плей-офф. Искать дополнительных слов мотивации Леониду Ратнеру не пришлось – его подопечные "проехались катком" по соперницам, не оставив им ни единого шанса. 29:20 – уверенная путевка в следующий раунд и матч с Венгрией, который уже ничего не решал.

Стратегически Украине можно было бы проиграть венгеркам, чтобы в плей-офф достался легкий соперник. Но Ратнер с командой решил, что когда играешь на максимум, то бояться никого не надо. Кроме того, "желто-синим" стоило проверить характер, ведь до перерыва Венгрия побеждала 8:12. С бойцовскими качествами у наших девушек все было хорошо, поэтому итоговый счет – 23:22.

1/4 финала Олимпиады, соперник – Испания – довольно удобный и особой угрозы не представлял. Слаженность действий и победный темп в групповом этапе сделали свое дело – Украина празднует победу 25:23 и проходит в полуфинал турнира.

За шаг до финала нам противостояла команда Дании, которая уже дважды праздновала победу на Олимпиаде. Поединок 27 августа поломал правило "дисциплина бьет класс". Кроме того, в этот день игра украинкам откровенно не пошла. Причины могут быть разные: желание взяло верх над холодным расчетом, простое совпадение неблагоприятных игровых обстоятельств и тому подобное. Но история помнит только результат. Поражение со счетом 20:29 оставила Украину без желаемого финала, а Дания через день снова будет праздновать олимпийское "золото".

Хотя за "бронзу" тоже надо было дать бой, ведь на награду претендовали действующие на тот момент чемпионки мира – Франция. Судьбу матча должен был решить вопрос, кто лучше справится с отчаянием после оборванного пути к финалу, ведь игра была уже на следующий день после полуфиналов.

Матч проходил очень ровно, на перерыв команды ушли при счете 10:10. В перерыве Леониду Ратнеру удалось "зарядить" своих подопечных, и до финального свистка они не оставили соперницам шансов. 21:18 – историческая "бронза" сборной Украины по гандболу, даже приближения к которой выглядит сегодня невозможной задачей.

Наталья Ляпина из 35 мячами в активе стала лучшим бомбардиром нашей команды на Олимпиаде, правая полусредная Марина Вергелюк вошла в символическую сборную турнира, а тренер Леонид Ратнер навсегда вписал свое имя в историю не только отечественного, но и мирового гандбола.