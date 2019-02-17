Умтіті потрапив до заявки Барселони на матч із Ліоном

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті може повернутися на поле після травми в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Ліона.

Список гравців, які можуть зіграти проти "ткачів", оприлюднив офіційний твіттер Барселони.

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Серед інших до переліку потрапив і 25-річний француз. Умтіті не грав через важку травму з листопада. За місце в основі з ним конкуруватимуть Жерар Піке, Клеман Лангле та Джейсон Мурільйо.

Через травми "блаугранас" не допоможуть Сіллессен, Артур і Рафінья.

Заявка Барселони:

Воротарі: тер Штеген, Пенья, Есекіта

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Мурільйо, Альба, Роберто, Умтіті, Ваге

Півзахисники: Ракітіч, Серхіо Бускетс, Коутінью, Кевін-Прінс Боатенг, Відаль, Аленья

Нападники: Суарес, Мессі, Усман Дембеле, Малком

Нагадаємо, що матч Ліон – Барселона відбудеться на стадіоні Люм'єр у вівторок, 19 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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