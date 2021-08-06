В 14-й день Олимпийских игр в Токио спортсменам сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали.

Представители Украины в спортивной ходьбе Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк и Иван Банзерук не смогли добыть медали в финале на дистанции 50 км. Закальницкий пришел к финишу 25-м, показав результат 4:02.53. Литанюк занял 39-е место – 4:14.05. Банзерук не смог финишировать.

Каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова победили в квалификационном заплыве и прошли сразу в полуфинал каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Напомним, 5 августа Лузан уже завоевала для Украины историческую бронзовую медаль в одиночных олимпийских соревнованиях на каноэ (200 м).

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Другие украинские каноисты Павел Алтухов и Юрий Вандюк также пробились в полуфинал одиночных заплывов (на дистанции 1000 метров). Наши атлетки Мария Кичасова, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх добыли путевку в полуфинал токийских соревнований на байдарках-четверках (500 метров).

Борец вольного стиля Оксана Ливач проиграла в четвертьфинале женского турнира китаянке Янань Сун – 3:7. В 1/8 финала украинка разбила нигерийку Адият Идрис со счетом 10:0.

Каратистка Анита Серегина уверенно одолела свою первую соперницу – представительницу Перу Александру Гранде Риско – 6:1. Вторую схватку против марокканки Бдисам Саддини наша спортсменка перевела в ничью – 1:1. Однако в последнем поединке групповой стадии Серегина уступила представительнице Сербии Йован Прекович (4:6) и заняла третье место в таблице, тогда как в полуфинал проходят две лучшие каратистки. Украинка выбывает из борьбы за медали.

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Велогонщица Елена Старикова пробилась в 1/16 финала спринта. Другая украинка Любовь Басова не смогла пройти дальше, но может добыть путевку в 1/16 в утешительном заезде.

15-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпиады-2020, заняв 6-е место в предварительном этапе. Интересно, что Середа стал первым в истории Украины прыгуном в воду, который преодолел квалификацию.

Украинский каратист Станислав Горуна (категория кумитэ, вес до 75 кг) одержал две победы и одну ничью по итогам трех раундов группового этапа. Горуна вышел в полуфинал олимпийских соревнований, гарантировал себе бронзу и поборется за путевку в "золотой" финал.

Отметим, финальный поединок за золотую медаль в мужском карате (кумитэ) стартует ориентировочно в 14:22, онлайн-трансляция состоится на Суспільному по ссылке.

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