26-летний украинец одолел в супертяжелом полуфинале представителя Филиппин Еумира Марсьяля по решению судей.

Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль Олимпиады в Токио

В первом раунде филиппинец нанес больше точных ударов. На экваторе поединка Александр Хижняк перехватил преимущество, однако все равно проиграл по очкам. А в третьем раунде "Полтавский танк" раздавил истощенного соперника. Хижняк одержал путевку в финал токийской Олимпиады, он гарантировал себе серебро и поборется за золотую награду.

Заметим, в общем, украинские атлеты завоевали в Токио 12 наград – 1 золотую, 2 серебряные и 9 бронзовых.

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