Один из спаррингов сборной Украины мог не состояться из-за форс-мажорных обстоятельств у соперника.

Как известно, подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020 запланировали провести три контрольных матча: против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).

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Несколько дней назад поединок против ирландцев оказался под угрозой срыва, сообщает Meta Ratings. Причиной этому стал отмененный спарринг "зелено-белых" со сборной Турции, который должен был состояться 31 мая.

Британцы планировали отправиться в Украину после товарищеского матча с турками, но отмена поединка сделала их поездку в Днепр экономически невыгодной. Украинская сторона была готова оплатить чартерный рейс и проживание для Северной Ирландии, чтобы матч состоялся. В итоге, "зелено-белые" заменили игру с командой Турции матчем против команды Мальты и спарринг с "сине-желтыми" состоится по плану.

К слову, сборная Северной Ирландии не пробилась на Евро-2020, уступив в плей-офф команде Словакии.

Напомним, встреча между украинцами и североирландцами состоится в четверг, 3 июня, на стадионе Днепр-Арена. Начало встречи в 21:00.

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