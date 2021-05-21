Украина – Бахрейн: товарищеский матч будет обслуживать чешско-украинская бригада арбитров
14:28 - Читати українською
Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать спарринг с национальной командой Бахрейна.
Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 33-летний чех Павел Орел, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Бахрейна определилась с составом на товарищеский поединок с Украиной
На линиях ему будут помогать Петр Блазей и Камил Гаек. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.
Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter