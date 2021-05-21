Сборная Украины узнала, кто будет обслуживать спарринг с национальной командой Бахрейна.

Главным арбитром матча с участием команды Шевченко будет 33-летний чех Павел Орел, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Петр Блазей и Камил Гаек. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

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