Главный тренер "сине-желтых" дал первый комментарий после победы над Кипром (4:0). Этот спарринг стал для Украины последним перед чемпионатом Европы.

Напомним, "сине-желтые" разгромили Кипр на харьковском ОСК Металлист. Дубль оформил Андрей Ярмоленко, еще по голу записали в свой актив Александр Зинченко и Роман Яремчук. Уже завтра, 8 июня, сборная Украины отправится в Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020.

"Я доволен игрой и результатом. Думаю, вышла свежая игра. Хорошие перемещения, очень хорошие, осмысленные атаки. Но над реализацией снова нужно работать. Я думаю, столько моментов на Евро у нас не будет, поэтому надо улучшать этот компонент. В целом я доволен.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Яремчук? Главное, что у него есть моменты. Я знаю его характер, что он переживает, когда не забивает, партнеры тоже это знают. Ему дали возможность забить. Мы делали замены – ребята, которые вышли на поле, освежили игру. В принципе, я пытался дать всем сыграть.

Забарный справа? У нас есть несколько травмированных игроков. поэтому мне надо понимать, какие могут быть опции на случай травм или других ситуаций. Мы дали ему возможность сыграть справа в обороне. Это одна из опций для нас – считаю, что он сыграл без брака.

Для меня главное – увидеть движение команды. Завтра мы вылетаем в Румынию. Там как таких нагрузок уже не будет. Будет работа над стандартами и подготовка уже к каждому конкретному матчу", – сказал Андрей Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Первый матч на Евро-2020 Украина проведет в воскресенье, 13 июня. Соперник – сборная Нидерландов.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве