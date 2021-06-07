Головний тренер "синьо-жовтих" дав перший коментар після перемоги над Кіпром (4:0). Цей спаринг став для України останнім перед чемпіонатом Європи.

Нагадаємо, "синьо-жовті" розгромили Кіпр на харківському ОСК Металіст. Дубль оформив Андрій Ярмоленко, ще по голу записали у свій актив Олександр Зінченко і Роман Яремчук. Вже завтра, 8 червня, збірна України вирушить у Бухарест, де базуватиметься під час Євро-2020.

"Я задоволений грою і результатом. Думаю, вийшла свіжа гра. Хороші переміщення, дуже добрі, осмислені атаки. Але над реалізацією знову потрібно працювати. На мою думку, стільки моментів на Євро у нас не буде, тому треба покращувати цей компонент. В цілому я задоволений.

Україна – Кіпр – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Яремчук? Головне, що в нього є моменти. Я знаю його характер, що він переживає, коли не забиває, партнери теж це знають. Йому дали можливість забити. Ми робили заміни – хлопці, які вийшли на поле, освіжили гру. В принципі, я намагався дати всім зіграти.

Забарний справа? У нас є кілька травмованих гравців. тому мені треба розуміти, які можуть бути опції на випадок травм чи інших ситуацій. Ми дали йому можливість зіграти справа в обороні. Це одна з опцій для нас – вважаю, що він зіграв без браку.

Для мене головне – побачити рух команди. Завтра ми вилітаємо в Румунію. Там як таких навантажень вже не буде. Буде робота над стандартами і підготовка вже до кожного конкретного матчу", – сказав Андрій Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Перший матч на Євро-2020 Україна проведе в неділю, 13 червня. Суперник – збірна Нідерландів.

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