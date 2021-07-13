Вознаграждение от государства для украинских призеров Олимпийских игр-2020 останется неизменным по сравнению с форумом 2016 года, сообщает ТСН.

Украинская спортсменка дала бешеное обещание перед Олимпиадой-2020 – она в невероятной форме

Чиновники оценили золотую медаль в 120 тысяч долларов (более 3,2 млн грн на момент написания новости), за серебро отечественные атлеты получат 80 тысяч (более 2,1 млн грн), а бронзовый трофей обогатит их на 55 тысяч (свыше 1,4 млн грн). Всего на Олимпиаде в Токио Украину представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах. Это наименьший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.

Напомним, ОИ-2020 пропустит золотой и серебряный призер Олимпиады в Рио – Олег Верняев. Гимнаст отстранен от соревнований на 4 года за употребление допинга. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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