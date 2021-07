"В Токио хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м... Я хочу перепрыгнуть мировой рекорд", – цитирует Ярославу Магучих официальная страница European Athletics в Twitter.

На днях в рамках молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) в Таллинне 19-летняя украинка завоевала золото, установив новый рекорд турнира. Она с первой попытки взяла высоту 200 см, тогда как ни одна из соперниц не смогла преодолеть более чем 189 см. Таким образом, Магучих третий раз завоевала золото европейского чемпионата. В 2018 году она победила в категории U-18, а в 2019-м – в U-20.

Отметим, мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, в 1987 году она взяла высоту 209 см. Лучший зафиксированый на турнирах результат Магучих – 206 см (в помещении) и 204 см (на открытом воздухе).

A statement of intent from Yaroslava Mahuchikh ahead of #Tokyo2020



"In Tokyo, I want to jump more than 2.05m, 2.07m...I want to jump the world record."#Tallinn2021 pic.twitter.com/vxZpNJHWaD