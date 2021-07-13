"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос – как запрещённый препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

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Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам.

Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период. Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас", – написал Верняев на своей странице в Facebook.

Мельдоний официально признали допингом в 2016-м. Препарат используют для профилактики ишемической болезни сердца и защиты сердечной мышцы. Его можно купить в обычной аптеке без рецепта от врача. Среди украинских спортсменов в употреблении мельдония ранее обвиняли биатлонистов Ольгу Абрамову и Артема Тищенко. Это произошло сразу после внесения субстанции в список запрещенных веществ.

У Тищенко нашли допустимое содержание мельдония в крови, поэтому его не дисквалифицировали. Абрамову отстранили от соревнований на один год. Однако она выиграла апелляцию в CAS, поэтому ее дисквалификация была отменена.

Отметим, на Олимпийских играх-2016 Олег Верняев завоевал золотую медаль на параллельных брусьях и серебряную в абсолютном первенстве. В этом году гимнаст не попал в заявку сборной Украины на Игры в Токио, ведь с января 2021-му его отстранили от соревнований на время расследования. Верняев является лидером украинской сборной по спортивной гимнастике и был главным претендентом на призовые места Олимпиады-2020.

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