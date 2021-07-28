Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.

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В матче 1/4 финала финала украинка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи (61-й номер мирового рейтинга) – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Победа позволила Свитолиной стать первой представительницей Украины, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Олимпиады.

В следующем круге Элина встретится с тенисисткой из Чехии Маркетой Вондроушовой (42-й номер мирового рейтинга). Поединок запланирован на 29 июля. К слову, в личных встречах с чешкой Свитолина ведет 3:1.

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