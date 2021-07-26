Защитник баскетбольной команды Словении и Далласа Лука Дончич в матче с Аргентиной на Олимпийских играх в Токио набрал 48 очков.

Словения на старте группового этапа ОИ-2020 разгромила Аргентину со счетом 118:100.

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Главной звездой матча стал Лука Дончич, набравший 48 очков. Разыгрывающий защитник Далласа также сделал 11 подборов и отдал 5 результативных передач. Словенец показал лучшую в истории Олимпийских игр результативность для игроков НБА. Кроме того, в активе Луки наибольшее количество набранных очков в дебютном матче на Играх.

Дончич также показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта (55 очков в матче с Испанией на Играх в Сеуле-1988). А еще он стал первым игроком 21 века, который смог набрать более 40 поинтов на баскетбольном турнире Олимпийских игр. Последний раз это удавалось тому же Шмидту в 1996 году.

Отметим, последние 4 минуты игры Лука провел в запасе, поэтому потенциально он мог превзойти достижение бразильца 1988 года.

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