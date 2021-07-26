Захисник баскетбольної команди Словенії та Далласа Лука Дончіч у матчі з Аргентиною на Олімпійських іграх в Токіо набрав 48 очок.

Словенія на старті групового етапу ОІ-2020 розгромила Аргентину з рахунком 118:100.

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Головною зіркою матчу став Лука Дончіч, який набрав 48 очок. Розігруючий захисник Далласа також зробив 11 підбирань і віддав 5 результативних передач. Відтак словенець показав найкращу в історії Олімпійських ігор результативність для гравців НБА. Крім того, в активі Луки найбільше набраних очок в дебютному матчі на Іграх.

Дончіч також показав другу результативність на Олімпіаді в історії після бразильця Оскара Шмідта (55 очок в матчі з Іспанією на Іграх в Сеулі-1988). А ще він став першим гравцем 21 століття, який зміг набрати більш ніж 40 поінтів на баскетбольному турнірі Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося тому ж таки Шмідту у 1996-му.

Зауважимо, останні 4 хвилини гри Лука провів у запасі, тому потенційно він міг перевершити досягнення бразильця 1988 року.

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