Донецький клуб вирішив не ризикувати Вітао перед початком сезону.

Шахтар не відпустив свого захисника Вітао в олімпійську збірну Бразилії для участі в Токіо-2020, повідомляє Plantao Enfoco.

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21-річний футболіст "гірників" мав стати рятувальним колом для "селесао" після травми оборонця Арсенала Габріела. Бразильці провели переговори з Шахтарем і... отримали відмову.

"Помаранчево-чорні" послались на щільний графік команди під час Олімпіади, а також висловили побоювання через ризик зараження COVID-19. В результаті виклик у збірну отримав представник Васко да Гами Рікардо Граса.

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