На днях стартовал новый еврокубковый сезон. "Футбол 24" напоминает, кто представит Украину в европейских турнирах, а также оценивает ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА.

Пока внимание большинства любителей футбола было приковано к матчам чемпионата Европы, ряд клубов уже начали борьбу за путевки в групповой этап еврокубков. В частности, сыграны первые поединки квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Кто представляет Украину в еврокубках

Среди украинских клубов первой свой еврокубковый сезон начнет полтавская Ворскла, которая во втором квалификационном раунде Лиги конференций 2021/22 сыграет с победителем пары Ноа – КуПС (первый матч – 1:0). Команда Юрия Максимова первый поединок сыграет 22 июля. В третьем раунде квалификации той же Лиги конференций борьбу начнет ковалевский Колос, который узнает своего соперника 19 июля и будет в корзине несеяных команд при жеребьевке.

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В Лиге Европы Украина представлена ​​лишь луганской Зарей, которая стартует в раунде плей-офф Лиги Европы. Победа в двухматчевом противостоянии выведет команду Виктора Скрипника в групповой турнир ЛЕ, а поражение отправит в Лигу конференций. Соответственно, еврокубковая осень Заре гарантирована. Своего соперника луганчане узнают 19 июля.

Что касается Лиги чемпионов, то киевское Динамо благодаря победе в УПЛ гарантировало себе участие в групповом турнире. А вот Шахтер впервые за последние 5 лет вынужден преодолевать сито квалификации. Своего соперника в третьем раунде команда Роберто Де Дзерби получит 19 июля. "Оранжево-черные" будут сеяными как в третьем раунде, так и в раунде плей-офф в случае преодоления первого соперника в Лиге чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА: место Украины перед стартом в еврокубках 2021/22

Как известно, по итогам прошлого сезона Украина потеряла гарантированную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, финишировав на 12-й позиции рейтинга ассоциаций. Соответственно, в кампании 2022/23 чемпион Украины будет вынужден пробиваться в групповой этап через два раунда квалификации, а вице-чемпион – через три.

Заметим, в сезоне 2021/22 Украина уже набрала 0,8 балла (4 очка, разделенные на 5 команд-участниц) благодаря прямой путевке Динамо в группу Лиги чемпионов. По итогам прошлой еврокубковой кампании мы потеряли 5,500 балла сезона 2016/17, но у конкурентов "отвалилось" значительно больше зачетных пунктов. В частности, Бельгия потеряла 12,500, Россия – 9,200, Австрия – 7,375, Турция – 9,700.

По состоянию на 9 июля Украина находится на 11-м месте таблицы коэффициентов УЕФА, которое при определенных условиях дает право на гарантированную путевку в групповой этап ЛЧ 2023/24. Отставание от десятой Австрии составляет крошечные 0,05 балла, девятая Шотландия опережает нас на 0,6 балла. Недалеко и Россия, отрыв которого сейчас составляет чуть более полутора балла.

Кажется, что при условии успешного выступления нескольких украинских клубах в еврокубках уже через два года мы снова можем иметь гарантированное место в группе Лиги чемпионов. Но летом следующего года у Украины отпадет приличный коэффициент 8,000 – это больше, чем у всех конкурентов, кроме Австрии и России. Серьезную угрозу нашим позициям составят Бельгия и Шотландия, которые потеряют гораздо меньше баллов (2,600 и 4,000 соответственно). Но сейчас все зависит, прежде всего, именно от команд из Украины – Динамо, Шахтера, Зари, Колоса и Ворсклы.

Словом, шансы вернуть прямую путевку для чемпиона Украины в группу самого престижного еврокубка есть, но для этого наши представители в еврокубках должны провести очень удачный сезон. Для начала нужно как минимум повторить результат прошлой кампании. Тогда, напомним, Заря заняла третье место в групповом турнире Лиги Европы, а Динамо с Шахтером финишировали третьими в своей группе ЛЧ и вылетели в 1/8 финала ЛЕ от Вильярреала и Ромы соответственно.

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