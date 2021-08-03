Артем Бондаренко занимался индивидуально на тренировке Шахтера перед игрой с Генком, сообщает Футбол News.

Генк – Шахтер: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Отметим, что хавбек еще не выходил на поле в официальных матчах за "горняков" в текущем сезоне, хотя был в заявке на матч с Ингульцом.

К слову, первый матч между Генком и Шахтером в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 3 августа, начало в 21:00.

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