Артем Бондаренко займався індивідуально на тренуванні Шахтаря перед грою з Генком, повідомляє Футбол News.

Генк – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Зазначимо, що хавбек ще не виходив на поле в офіційних матчах за "гірників" у поточному сезоні, хоча був у заявці на матч з Інгульцем.

До слова, перший матч між Генком та Шахтарем у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 3 серпня, початок о 21:00.

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