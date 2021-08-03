Шахтар має втрату перед матчем з Генком у Лізі чемпіонів
17:04 - Читать на русском
Донецький Шахтар отримав неприємні новини перед першим матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Генка.
Артем Бондаренко займався індивідуально на тренуванні Шахтаря перед грою з Генком, повідомляє Футбол News.
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Зазначимо, що хавбек ще не виходив на поле в офіційних матчах за "гірників" у поточному сезоні, хоча був у заявці на матч з Інгульцем.
До слова, перший матч між Генком та Шахтарем у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 3 серпня, початок о 21:00.
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