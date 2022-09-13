Украинский тренер Вячеслав Грозный поделился своим мнением по поводу поединка Шахтера и Селтика, вспомнив и о Динамо с СК Днепр-1.

"В поединке с Лейпцигом план, созданный Йовичевичем и его тренерским штабом, сработал полностью. В матче с Селтиком очень важно, чтобы игровая схема соответствовала подбору имеющихся исполнителей. Победа над немецкой командой психологически поможет Шахтеру поверить в реализацию своих возможностей и в выход в плэй-офф из группы F.

Шахтер – Селтик: где смотреть матч Лиги чемпионов

Впереди у Шахтера прием в гостеприимной Польше шотландского Селтика, который в первом туре уступил дома по всем статьям мадридскому Реалу (0:3). Шахтер с Реалом, обыграв в гостях своих соперников, возглавляют турнирную таблицу в своем квартете. И нам, украинцам, очень хочется, чтобы таблица такой же осталась и после шести туров.

В связи со сроками проведения ЧМ-2022 график еврокубков уплотняется. И вот уже на этой неделе Шахтер сыграет с Селтиком, а динамовцы и днепряне с командами из Кипра, а именно с АЕКом и Аполлоном. Давайте пожелаем им всем удачи, хороших результатов и качественной игры. Всем нам будет приятно, когда выиграют три наших команды. Надеюсь, что так и будет", – цитирует Грозного Sport.ua .

К слову, матч Шахтер – Селтик состоится 14 сентября в 19:45. В первом туре подопечные Йовичевича разгромили РБ Лейпциг (4:1), а шотландцы уступили Реалу (0:3).