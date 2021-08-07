"Футбол 24" знакомит вас с Джорджией Элленвуд – атлеткой, которая занимается семиборьем, и представила Канаду на Олимпийских играх в Токио.

В день своих олимпийских соревнований, 5 августа, канадка отпраздновала 26-й День рождения. Джорджия Элленвуд занимается семиборьем. Эта дисциплина объединяет сразу 7 видов легкой атлетики – бег на 100 метров с барьерами, на 200 м и 800 м без препятствий; прыжки в высоту и длину; метание ядра и копья.

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Элленвуд неоднократно покоряла пьедесталы национальных соревнований, добывала бронзу юниорских Панамериканских игр-2013 и золото университетского чемпионата NCAA I по легкой атлетике. Впрочем, на Олимпийских играх в Токио Джорджии не удалось завоевать медаль.

Канадка никогда не добывала громких побед на самых престижных турнирах, однако привлекательная внешность и соблазнительная фигура даже без феерических спортивных достижений сделали ее звездой спорта на родине. На ее страницу в Instagram подписано более чем 568 тысяч поклонников. В соцсетях атлетка делится очень откровенными фото, за что подписчики называют ее "обладательницей самых горячих ягодиц".

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