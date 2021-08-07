"Футбол 24" знайомить вас із Джорджією Елленвуд – атлеткою, яка займається семиборством, та представила Канаду на Олімпійських іграх у Токіо.

У день своїх олімпійських змагань, 5 серпня, канадка відсвяткувала 26-й День народження. Джорджія Елленвуд займається семиборством. Ця дисципліна поєднує одразу 7 видів легкої атлетики – біг на 100 метрів з бар'єрами, на 200 м і 800 м без перешкод; стрибки у висоту і довжину; метання ядра та списа.

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Елленвуд неодноразово підкорювала п'єдестали національних змагань, здобувала бронзу юніорських Панамериканських ігор-2013 та золото університетського чемпіонату NCAA I з легкої атлетики. Втім на Олімпійських іграх у Токіо Джорджії не вдалося завоювати медаль.

Канадка ніколи не здобувала гучних перемог на найпрестижніших турнірах, однак приваблива зовнішність та спокуслива фігура і без феєричних спортивних досягнень зробили її зіркою спорту на батьківщині. На її сторінку в Instagram підписано більш ніж 568 тисяч прихільників. У соцмережах атлетка ділиться дуже відвертими фото, за що підписники називають її "власницею найгарячіших сідниць".

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