Уельс визначився з наставником, який поведе національну збірну на континентальному форумі.

Роберт Пейдж виконуватиме обов'язки головного тренера на Євро-2020, повідомляє офіційний сайт FAW.

"До зустрічі з ним я вважав Гіггза найбільшим професіоналом", – екс-тренер Манчестер Юнайтед

Зірковому Раяну Гіггзу висунули звинувачення у побитті двох жінок, тому керманич "драконів" не може повернутися до роботи. Раніше Пейдж був асистентом легенди Манчестер Юнайтед і чудово знає гравців Уельсу. Щоправда, самостійна кар'єра 46-річного фахівця обмежується скромними Нортгемптоном та Порт Вейлом.

Нагадаємо, збірна Уельсу у групі Євро-2020 зіграє проти Туреччини, Італії та Швейцарії.

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