Сборная Австрии отменила тренировку из-за ливня в Бухаресте – завтра там состоится матч соперников Украины
20:56 - Читати українською
Австрийцам пришлось менять план подготовки к первому матчу Евро-2020.
Команда Франко Фоды отменила свою тренировку на Национальном стадионе в Бухаресте.
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Столицу Румынии накрыл мощный ливень, который привел газон в негодность. Австрийцы не слишком огорчились из-за отсутствия работы. Игроки начали на животе "летать" по бассейну.
Добавим, что завтра на Национальном стадионе должен состояться матч Австрия – Северная Македония. Во втором поединке группы С сойдутся Нидерланды и Украина.
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