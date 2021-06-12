Команда Франко Фоды отменила свою тренировку на Национальном стадионе в Бухаресте.

Польша отказалась тренироваться в России перед стартом Евро – команда динамовца отвергла предложение УЕФА

Столицу Румынии накрыл мощный ливень, который привел газон в негодность. Австрийцы не слишком огорчились из-за отсутствия работы. Игроки начали на животе "летать" по бассейну.

Добавим, что завтра на Национальном стадионе должен состояться матч Австрия – Северная Македония. Во втором поединке группы С сойдутся Нидерланды и Украина.

Австрия – третий соперник Украины на Евро-2020: главный конкурент за плей-офф и старые знакомые в составе (видео)