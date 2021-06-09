Австрия – третий соперник Украины на Евро-2020: главный конкурент за плей-офф и старые знакомые в составе (видео)
Команда Франко Фоды станет последним оппонентом "сине-желтых" в групповом турнире чемпионата Европы. Смотрите на "Футбол 24" сюжет, посвященный национальной команде Австрии.
Скорее всего, именно Австрия станет главным конкурентом Украины за выход из группы. Для австрийцев это второй чемпионат Европы подряд и третьим в целом.
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Подопечных Франко Фоды считают одним из аутсайдеров чемпионата Европы. Костяк сборной составляют представители других чемпионатов (преимущественно Германии). Главная звезда сборной – защитник Дэвид Алаба, который недавно сменил мюнхенскую Баварию на мадридский Реал. Также в заявке команды есть бывший защитник Динамо Драгович.
Напомним, матч Украина – Австрия будет сыгран 21 июня в Бухаресте. Также в квартете С выступают Нидерланды и Северная Македония.