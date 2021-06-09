Скорее всего, именно Австрия станет главным конкурентом Украины за выход из группы. Для австрийцев это второй чемпионат Европы подряд и третьим в целом.

Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020: проблемы де Бура и превосходство над сине-желтыми "(видео)

Подопечных Франко Фоды считают одним из аутсайдеров чемпионата Европы. Костяк сборной составляют представители других чемпионатов (преимущественно Германии). Главная звезда сборной – защитник Дэвид Алаба, который недавно сменил мюнхенскую Баварию на мадридский Реал. Также в заявке команды есть бывший защитник Динамо Драгович.

Напомним, матч Украина – Австрия будет сыгран 21 июня в Бухаресте. Также в квартете С выступают Нидерланды и Северная Македония.