Збірна Австрії скасувала тренування через зливу в Бухаресті – завтра там відбудеться матч суперників України
20:56 - Читать на русском
Австрійцям довелося змінювати план підготовки до першого матчу Євро-2020.
Команда Франко Фоди скасувала своє тренування на Національному стадіоні в Бухаресті.
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Столицю Румунії накрила потужна злива, яка зробила газон непридатним. Австрійці не надто засмутились через відсутність роботи. Гравці почали на животі "літати" по новоствореному басейну.
Додамо, що завтра на Національному стадіоні повинен відбутися матч Австрія – Північна Македонія. У другому поєдинку групи С зійдуться Нідерланди та Україна.
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