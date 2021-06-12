Команда Франко Фоди скасувала своє тренування на Національному стадіоні в Бухаресті.

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Столицю Румунії накрила потужна злива, яка зробила газон непридатним. Австрійці не надто засмутились через відсутність роботи. Гравці почали на животі "літати" по новоствореному басейну.

Додамо, що завтра на Національному стадіоні повинен відбутися матч Австрія – Північна Македонія. У другому поєдинку групи С зійдуться Нідерланди та Україна.

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