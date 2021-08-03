Как реагировали украинская спортсменка Виктория Ткачук и норвежский спортсмен Карстен Варгольм на свои олимпийские результаты.

26-летняя украинская бегунья завоевала путевку в финал Олимпийских игр на дистанции 400 метров с барьерами. Олимпиада-2020 стала второй в карьере Виктории Ткачук, однако она впервые смогла пробиться в восьмерку лучших.

Нашей легкоатлетке не удалось получить автоматическую квалификацию, поэтому ей нужно было дождаться всех результатов, чтобы узнать вердикт. Минута ожидания Виктории Ткачук выдалась очень эмоциональной. Украинку даже пришлось успокаивать одной из оппоненток – датской призерке ОИ-2016 Саре Петерсен. К слову, она поскользнулась и упала во время забега.

"Я горжусь своим наследием": золотая призерка Олимпиады похвасталась украинскими корнями

Еще один легкоатлет из мужского бега на дистанции 400 метров с барьерами Карстен Варгольм уже успел завоевать золото токийской Олимпиады, побив собственный мировой рекорд. Ранее лучший результат Варгольма составил 46,70 секунд, новое мировое достижение – 45,94 секунд. На финише норвежец не поверил своим глазам. Он схватился за голову, смеялся, разорвал на себе майку, а уже через мгновение пустил скупую мужскую слезу.

Отметим, в финал женских соревнований попали только три европейки – голландка Фемке Бол и две украинки Виктория Ткачук, Анна Рыжикова. Решающий забег с участием наших атлеток на 400 м/б состоится в среду, 4 августа, в 05:30 по киевскому времени.

От Кличко до Усика: украинские боксеры на Олимпийских играх