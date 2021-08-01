"Мой дед родился в Украине, также родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в соревнованиях.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занималась украинскими народными танцами", – цитирует Кристен Кит Обозреватель.

Отметим, Кит завоевала золото Олимпиады в Токио по академической гребле восьмерок на 2 км. Она выполняет роль рулевой в команде. В 2013 году Кристен одержала две бронзы на чемпионате Мира в Люцерне и чемпионате Мира по академической гребле в Южной Корее.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами