Як реагували українська спортсменка Вікторія Ткачук та норвезький атлет Карстен Варгольм на свої олімпійські результати.

26-річна українська бігунка здобула путівку у фінал Олімпійських ігор на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Олімпіада-2020 стала другою в кар'єрі Вікторії Ткачук, однак вона вперше змогла пробитися до вісімки найкращих.

Нашій легкоатлетці не вдалося отримати автоматичну кваліфікацію, тому їй потрібно було дочекатися усіх результатів, аби дізнатись вердикту. Хвилина очікування Вікторії Ткачук видалася дуже емоційною. Українку навіть довелося заспокоювати одній з опоненток – данській призерці ОІ-2016 Сарі Петерсен. До слова, вона послизнулась і впала під часу забігу.

"Я пишаюся своєю спадщиною": золота призерка Олімпіади похвалилася українським корінням

Ще один легкоатлет з чоловічого бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами Карстен Варгольм вже встиг завоювати золото токійської Олімпіади, побивши власний світовий рекорд. Раніше найкращий результат Варгольма становив 46,70 секунд, нове світове досягнення – 45,94 секунд. На фініші норвежець не повірив власним очам. Він схопився за голову, сміявся, розірвав на собі майку, а вже за мить пустив скупу чоловічу сльозу.

Зауважимо, до фіналу жіночих змагань потрапили лише три європейки – нідерландка Фемке Бол та дві українки Вікторія Ткачук, Анна Рижикова. Вирішальний забіг за участі наших атлеток на 400 м/б відбудеться в середу, 4 серпня, о 05:30 за київським часом.

Від Кличка до Усика: українські боксери на Олімпійських іграх