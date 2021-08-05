26-річний українець здолав у надважкому півфіналі представника Філіпін Еуміра Марсьяля за рішенням суддів.

Беленюк завоював для України першу золоту медаль Олімпіади у Токіо

У першому раунді філіпінець наніс більше влучних ударів. На екваторі поєдинка Олександр Хижняк перехопив перевагу, однак всеодно програв за очками. А у третьому раунді "Полтавський танк" розчавив виснаженого суперника. Хижняк здобув путівку у фінал токійської Олімпіади, він гарантував собі срібло та побореться за золоту нагороду.

Зауважимо, загалом, українські атлети здобули у Токіо 12 нагород – 1 золоту, 2 срібні та 9 бронзових.

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