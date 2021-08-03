В последний день лета 2020-го украинский спорт всколыхнула грустная новость. В мир иной отошла легендарная Нина Антоновна Бочарова. Человек, который изменил наш спорт и стал примером крепости духа.

Максимализм и воля к победе

Говорят, в спорте ключевую вещь играет характер. Каким бы талантливым и качественным ты ни был, без волевых качеств, на пьедестале почета оказаться практически нереально. Жизнь испытывала нашу героиню неоднократно, однако каждый раз спортсменка демонстрировала силу духа. Она откровенно признавалась, что не любит проигрывать. Самое важное, что эти черты женщина сохранила и после прощания со спортом, даже в почтенном возрасте, когда ей было уже за 90.

Одно из первых и главных серьезных испытаний маленькую Нину ждало в детстве. На свет она появилась в сентябре 1924 года на Полтавщине, а уже вскоре ее семья, как и миллионы украинцев, почувствовала на себе все ужасы Голодомора. Прошло несколько лет и на юность спортсменки пришлась еще одна беда – война.

Нина Бочарова / фото noc-ukr.org

Путь Бочаровой к занятиям спортом не был простым. Спортивной гимнастикой девочка начала заниматься в Полтаве. Ежедневно ей приходилось преодолевать по несколько километров в одну сторону по дороге на тренировку. Впрочем, максимализм проявился с детства – Нина посещала каждое занятие. Физическую мощь впоследствии женщина объясняла не только работоспособностью, но и генетикой – мол, переняла силу в отца, который был кузнецом.

В Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 в Токио мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды Украины будут высочайшего качества.

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Еще одна страсть Нины с детства – увлечение футболом. Женщина как-то призналась, что с годами любовь к этой игре только росла, а уже на пенсии ее можно было даже назвать футбольной болельщицей. "Любимая команда? Киевское Динамо", – отвечала без раздумий спортсменка.

4 медали в Хельсинки

В 1944-м Нина, которой на тот момент исполнилось 20 приехала в Киев поступать в Институт физкультуры. Далее было успешное обучение и победа в первенстве СССР. Бочарова постепенно, однако уверенно шла к своей цели, а большой успех оставался вопросом времени. Одно из ключевых событий в спортивной карьере Нины Антоновны состоялось в 1952-м. Бочарова в составе советской делегации отправилась на Олимпийские игры в Хельсинки. В статусе первого номера.

Перед поездкой на главные соревнования четырехлетия у Бочаровой возникли проблемы. На просмотре перед Олимпиадой спортсменка неудачно выполнила новый и сложный прыжок. Нину пригласили на разговор к руководству и объяснили – на официальных соревнованиях никаких произвольных решений и минимум рисков. Позже Бочарова сокрушалась – если бы в Хельсинки выполнила тот прыжок, то могла замахнуться на звание абсолютной олимпийской чемпионки, которое завоевала Мария Гороховская.

На Олимпиаде-1952 Бочарова добыла 4 медали. И это в поздних для гимнастики 28 лет! В соревнованиях на бревне и в командных упражнениях Нина Антоновна выиграла золото, а в опорном прыжке и в командных упражнениях с предметом – финишировала второй и пополнила копилку двумя серебряными медалями. Впрочем, это не особенно поразило советское руководство. Судя по рассказам героини Олимпиады, государство не оценило такое выступление спортсменки и она не получила никаких наград. Вместе с Виктором Чукариным они провели весь день в очереди на вокзале за билетами в Киев и Львов соответственно.

Уникальное упражнение

Спустя два года после триумфа в Финляндии Нина Бочарова выиграла титул чемпионки мира в Италии. Таким было ее прощание с большим спортом. По словам Нины Антоновны, сделала она это на удивление легко. После выхода на отдых в течение многих лет Нина Антоновна работала тренером. Кроме статуса первой украинской олимпийской чемпионки, Бочарова вошла в историю, как гимнастка, которая выполнила уникальное упражнение – поперечный шпагат на брусьях.

Нина Бочарова / фото из архива Нины Бочаровой

Бочарова, как и все спортсмены, настойчиво тренировалась и прилагала все усилия для получения результата. Кажется, банальные слова без оригинальности. Впрочем, даже минутное общение с Ниной Антоновной, которой на тот момент уже исполнилось 90, позволяло понять секрет успеха и главную особенность этой мужественной женщины. Невероятная энергичность, а еще желание всегда быть сильнейшей везде и во всем. Локальная неудача? Значит надо еще больше работать. Безумный профессионализм и большое желание постоянно быть первой. И хотя Нины Антоновны уже нет с нами, но она навсегда останется первой и особенной.