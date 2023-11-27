"Я чувствую доверие президента и спортивного директора. Моя команда верит в меня и лояльна моим идеям. В прошлом году у нас тоже были игровые проблемы, но в итоге всё закончилось хорошо. Думаю, что сейчас тоже всё закончится хорошо.

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Я очень критичен к игрокам – при просмотре видео, в личных беседах. Мы должны требовать от себя большего. Нам нужно прилагать больше усилий, восстановить интенсивность и менталитет победителя. Сейчас мы немного просели.

Нам нужно стремиться к победе с первой минуты, и именно с этим у нас есть определённые проблемы. Мы отвечаем только в случае крайней необходимости, например, в на последних минутах. Завтрашний день может стать поворотным моментом", – цитирует Хави Diario Sport и Voetbal International.

Матч Барселона – Порту состоится во вторник, 28 ноября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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