"Я відчуваю довіру президента і спортивного директора. Моя команда вірить у мене і лояльна до моїх ідей. Минулого року у нас теж були ігрові проблеми, але в підсумку все закінчилося добре. Думаю, що зараз теж усе закінчиться добре.

Помер колишній тренер Барселони і збірної Англії

Я дуже критичний до гравців - під час перегляду відео, в особистих бесідах. Ми повинні вимагати від себе більшого. Нам потрібно докладати більше зусиль, відновити інтенсивність і менталітет переможця. Зараз ми трохи просіли.

Ми маємо прагнути до перемоги з першої хвилини, і саме з цим у нас є певні проблеми. Ми відповідаємо тільки в разі крайньої необхідності, наприклад, на останніх хвилинах. Завтрашній день може стати поворотним моментом", – цитує Хаві Diario Sport і Voetbal International.

Матч Барселона – Порту відбудеться у вівторок, 28 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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