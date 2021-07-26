Монзуль рассудит матч женских сборных Канады и Великобритании на Олимпиаде-2020
Украинским арбитрам доверили судить очередной поединок женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Поединок женских сборных Канады и Великобритании в 3-м туре группе Е будут обслуживать украинские рефери, информирует официальный сайт УАФ.
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Роль главного арбитра будет выполнять Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертым арбитром будет Кейт Яцевич из Австралии. Матч лидеров группы Е состоится 27 июля.
К слову, украинские арбитры уже успели отработать на матче 1-го тура группы F между Китаем и Бразилией.
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