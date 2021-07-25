Фехтовальщик Игорь Рейзлин одолел итальянца Андреа Сантарелли и стал вторым украинским призером на Олимпийских играх в Токио.

В тяжелом поединке на шпагах украинский спортсмен завоевал бронзу ОИ-2020 для сборной Украины.

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В первом периоде Андреа Сантарелли вырвался вперед. Однако Игорю Рейзлину удалось догнать соперника и некоторое время преобладать. Второй и третий период шпажисты шли "укол в укол". На последних минутах украинец снова вырвал преимущество и взял вторую бронзу для Украины. Итоговый счет – 15:12.

Напомним, первую медаль для украинской сборной завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.

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