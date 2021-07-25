Олимпийские Игры, 2 тур

Франция – Южная Африка – 4:3

Голы: Жиньяк, 57, 79, 86, Саванье, 90+2 – Кодисанг, 53, Макгопа, 73, Мокоэна, 81

Нереализованный пенальти: Сингх, 41 (ЮАР)

Франция – эталон неслаженности

"Ле блё" кошмарно проводят Олимпийские Игры. В первом туре Франция без вариантов влетела Мексике, а сегодня едва отскочила от поражения Южной Африке. Это не команда, между футболистами никакой химии. Пока соперник сохраняет концентрацию, французы ничего не могут создать. Жиньяк отчаянно пытается открываться под передачи, но партнеры ужасно ему помогают.

В то же время у собственных ворот французские защитники снова устроили клоунское представление. Фаворит чудом сохранил нули на табло до перерыва, ведь Тузар ударил Кодисанга в собственной штрафной – Сингх не реализовал пенальти. Однако Франция таки достигла своего и привезла гол, когда Мишлен ужасно перехватил пас из глубины и подарил выход один на один для Кодисанга.

Этот момент был одним из многих, Южная Африка играла значительно лучше. Вингеры Кодисанг и Сингх выглядели богами на фоне французской обороны – у них на двух 70% удачного дриблинга. Ребята буквально возили фаворита группы. Кодисанг разорвал фланг и организовал второй гол, а Мокоэна шикарным ударом под перекладину забил третий.

Жиньяк наказал африканцев за расслабленность

Южная Африка вполне наиграла на победу. Проблема команды в том, что она после каждого забитого гола расслаблялась и теряла концентрацию. Как следствие – Франция каждый раз быстро отвечала. Жиньяк трижды сравнивал счет. Первые два гола капитан забил в привычном для центрфорварда стиле, врываясь между защитниками под передачи.

Хет-трик Андре-Пьер оформил с пенальти, а в компенсированное время ассистировал Саванье на четвертый – победный – гол. Франция зарабатывала стандарт за стандартом и в итоге заставила африканцев ошибиться. Защитник Миная Терсиос Малепе, который вывел ЮАР с капитанской повязкой, также внес свой вклад в досадное поражение.

Франция вырвала победу, трижды уступая в счете. "Ле блё", можно сказать, обокрали соперника, который большую часть матча играл лучше, забил три красивых гола, а на последних секундах мог и четвертый организовать! Флёрс с метра не попал в пустые ворота. Франция набрала 3 очка и сохранила шансы на плей-офф, но такой команде не место в решающих матчах Олимпиады.

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