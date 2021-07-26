Українським арбітриням довірили судити черговий поєдинок жіночого футбольного турніру на Олімпійських іграх в Токіо.

Поєдинок жіночих збірних Канади та Великобританії у 3-му турі групі Е обслуговуватимуть українські рефері, інформує офіційний сайт УАФ.

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Роль головного арбітра виконуватиме Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова. Четвертим арбітром буде Кейт Яцевич з Австралії. Матч лідерів групи Е відбудеться 27 липня.

До слова, українські арбітрині вже встигли відпрацювати на матчі 1-го туру групи F між Китаєм та Бразилією.

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