Американские баскетболисты одолели в финале токийской Олимпиады сборную Франции со счетом 87:82.

Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет проиграла на Олимпиаде – провальный старт звезд НБА

Команда Соединенных Штатов взяла три первых четверти, обеспечив себе комфортное преимущество (22:18; 22:21; 27:24). На последней 10-минутке сборная Франции добыла больше очков (19:16), однако этого не хватило, чтобы завоевать золото.

Напомним, на олимпийском турнире команды встречались уже во второй раз. В первом матче группового этапа "галльские петухи" сенсационно обыграли звезд НБА (83:76). Штаты тогда уступили на Олимпиаде впервые с 2004-го.

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