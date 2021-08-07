Американські баскетболісти здолали у фіналі токійської Олімпіади збірну Франції з рахунком 87:82.

Збірна США з баскетболу вперше за 17 років програла на Олімпіаді – провальний старт зірок НБА

Команда Сполучених Штатів взяла три перших чверті, забезпечивши собі комфортну перевагу (22:18; 22:21; 27:24). На останній 10-хвилинці збірна Франції здобула більше очок (19:16), однак цього не вистачило, щоб завоювати золото.

Нагадаємо, на олімпійському турнірі команди зустрічалися вже вдруге. У першому матчі групового етапу "гальські півні" сенсаційно обіграли зірок НБА (83:76). Штати тоді поступилися на Олімпіаді вперше з 2004-го.

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