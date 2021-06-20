Турнирные расклады и неожиданная масштабная ротация Манчини

Благодаря победам над Турцией и Швейцарией Италия гарантировала себе путевку в 1/8 финала, но для того, чтобы занять первое место группы А, "Скуадра Адзурра" должна была не проиграть Уэльсу. Валлийцам мировая обеспечивала вторую позицию. Команда Роберта Пейджа могла даже проиграть, но исключительно при условии потери очков Швейцарией в параллельном матче с Турцией (в случае победы "нати" и поражения валлийцев приходилось считать разницу голов). Заметим, что победитель квартета А в 1/8 финала встретится со второй командой группы С – ею может стать Украина, если 21 июня не проиграет Австрии.

Италия – Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Последний раз Италия и Уэльс встречались почти 18 лет назад – в сентябре 2003-го. Тогда единственный хет-трик Филиппо Индзаги в футболке национальной команды принес "Скуадре" победу 4:0.

Роберто Манчини провел сразу 8 изменений в составе по сравнению с поединком против Швейцарии. Конечно, от тренера ждали ротации, но такого количества новых футболистов мало кто ожидал. Толои, Бастони, Эмерсон, Верратти, Пессина, Кьеза, Бернардески, Белотти – никто из них не начал прошлый матч с первых минут. Свое место в стартовом составе сохранили лишь Доннарумма, Жоржиньо и Бонуччи.

Доминирование Италии в первом тайме, несмотря на неубедительное начало

Резервисты Италии не смогли устроить акцентированное стартовое давление на ворота соперника. Ничего, кроме владения мячом, команда Манчини в стартовый отрезок игры не демонстрировала. Первый более-менее острый момент возник на 11-й минуте. Бастони навесил на Белотти, но нападающий Торино все же не достал мяч. Эмерсон Пальмиери от отчаяния приложился из-за пределов штрафной – в руки Дэнни Уорду.

А вот команда Пейджа традиционно для нынешнего Евро отказалась от позиционных атак, сосредоточившись на защите собственных ворот. Абсолютно не видно было Гарета Бейла, который в предыдущем туре стал настоящим кошмаром защиты сборной Турции. На экваторе первого тайма валлийцы наконец-то доставили мяч в штрафную Доннаруммы, но атака завершилась фолом Джо Аллена.

Италия – Уэльс – видео гола

Ответ Италии был острее – Белотти после паса Кьезы не попал в дальний угол. Уэльс и в дальнейшем отсиживался в обороне, но едва не забил на 27-й минуте. После удара Криса Гантера головой мяч просвистел рядом с девяткой. Стандарт мог принести успех валлийцам – повезло Италии. Тем временем пришли новости из Баку, где Швейцария еще до 30-й минуты дважды забила Турции.

Убойный момент был у Кьезы, но форвард Ювентуса с острого угла пробил параллельно линии ворот. Не хватило техники Федерико – 56-летний Роберто Манчини буквально тут же продемонстрировал мастер-класс подопечному, роскошно обработав мяч в одном из эпизодов.

И все же Италия забила еще до перерыва. Маттео Пессина переправил мяч в сетку после подачи Верратти со штрафного. 1:0 на 39-й минуте. Третий гол 24-летнего Пессины в седьмом матче за национальную команду! Здесь же Маттео мог оформить дубль, но немного не дотянулся до мяча – только угловой. После несколько невнятного старта Италия все же захватила инициативу и заслуженно ушла на перерыв с преимуществом в счете. Уэльс свой единственный шанс упустил, но такое положение дел все еще оставляло британцев на второй позиции благодаря лучшей разнице голов, чем у Швейцарии.

Продолжение экспериментов от Манчини после перерыва – Уэльс остался в меньшинстве

С первых секунд второго тайма вместо Бонуччи вышел Франческо Ачерби. Таким образом, линия защиты "Скуадры Адзурры" стала полностью резервной. Позже на поле появились еще и Распадори с Кристанте, а уже на последних секундах игры вместо Доннаруммы вышел и резервный кипер Сальваторе Сиригу. Это в итоге никак не повлияло на ход игры – Италия продолжала атаковать и заработала право на опасный штрафной. Хитрый розыгрыш завершился ударом Бернардески – стойка!

Уэльс наконец создал хоть что-то из игры, однако Рэмзи, находясь на углу вратарской, слишком долго принимал решение и все завершилось неточным пасом хавбека Ювентуса. На 55-й минуте валлийцы остались в меньшинстве – Ампаду в центре поля почему-то решил наступить на ногу Бернардески и получил прямую красную карточку от румына Овидиу Хацегана. Уэльс оказался перед выбором – удерживать минимальное поражение от Италии и надеяться на то, что Швейцария не забьет туркам еще дважды, или же попробовать сравнять счет вдесятером.

Драма для Уэльса в параллельном матче Швейцарии с Турцией и удивительный промах Бейла

Италия продолжала атаковать – Уорд спас Уэльс после удара Белотти, а Ачерби не попал в ворота, замыкая подачу с углового. Но главные новости для валлийцев пришли из Баку – Турция забила Швейцарии! Теперь команда Пейджа опережала швейцарцев на 3 мяча, но это длилось буквально 6 минут, ведь "нати" забили третий раз. Уэльс ходил по тонкому льду – похоже, главные надежды Бейл, Рэмзи и Ко положили именно на турок.

Но как это часто бывает, Уэльс из ничего создал момент. Бейл оказался один в штрафной и пробил в касание после розыгрыша штрафного – невероятно, но выше. Супершанс упустил главная звезда британцев.

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В конце концов, гол Пессины стал единственным в этот вечер на римском Олимпико. 1:0 – Италия одержала 11-ю победу подряд и довела беспроигрышную серию до рекордных для "Скуадры" 30-ти поединков. Это повторение достижения знаменитой чемпионской команды Витторио Поццо 30-х годов прошлого столетия.

30 - Italy have now equaled their best unbeaten run: 30 straight games without defeat between 1935 and 1939 under Vittorio Pozzo. Unstoppable.#ItalyWales #ITAWAL pic.twitter.com/acnsfCG84q — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2021

Команда Роберто Манчини уверенно обыграла всех трех оппонентов в группе и финишировала первой, а 26 июня в Лондоне сыграет со второй командой группы С – ею станет Австрия или Украина. Ничья, напомним, устраивает именно нашу сборную. Интересно, что Италия выиграла все матчи группового турнира Евро впервые с 2000 года – тогда "Скуадра" под руководством Дино Дзоффа дошла до финала, уступив Франции в экстра-тайме.

Уэльс финишировал вторым. Швейцария победила Турцию, но именно валлийцы вышли в 1/8 финала со второго места благодаря лучшей разнице голов. Соперником Бейла и Ко в Амстердаме станет вторая команда группы В.

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