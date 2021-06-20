Сборная Турции провалила первые два тура Евро-2020, но еще сохраняла шансы на выход в плей-офф. Список условий, при которых "лунные звезды" могли бы прорваться в 1/8 финала, был высотой в Бурдж-Халифу, но юмор ситуации заключался в том, что все развивалось именно так, как им и нужно.

Швейцария тоже плохо стартовала, набрав всего одно очко, поэтому в поединке против турок подопечным Владимира Петковича была нужна только победа – причем с максимально возможной разницей голов. Словом, поединок в Баку (почти родном для соперника "нати") обещал быть веселым. Отступать уже было некуда.

Первый тайм оказался чрезвычайно богатым на красивые моменты. В большей степени за них отвечали турки, владели инициативой и пытались использовать любую возможность для взятия ворот – впрочем, альпийцы не подпускали соперника к штрафной. Туда летели только кроссы, за которые с переменным успехом цеплялся Бурак Йылмаз. По сути, подопечным Шенола Гюнеша оставили лишь возможность стрелять с дистанции, однако такой подход едва не похоронил "нати". Отличиться лонгшотами могли Туфан (закрутил над девяткой) и Айхан (Зоммер вытащил с правого от себя угла).

Наиболее активным был Мюлдур, который упустил три возможности открыть счет. Его выстрелы на 4-й и 33-й минутах из-под левой штанги достал Зоммер, а на 44-й Мерт ипсолнил фантастический слалом левым флангом на 60 метров – фулбек переиграл трех швейцарцев и пробил из пределов штрафной под ближнюю штангу, однако и здесь Зоммер выручил.

К тому времени Турция уже была одной ногой за пределами Евро-2020. Швейцарцы уверенно играли на встречных курсах, открыв счёт уже на 6-й минуте – это Сеферовичу удался прекрасный выстрел с линии штрафной в правый нижний угол, причём мяч ещё и пролетел между ног Демиралю. Через 20 минут "нати" удвоили преимущество вследствие шедеврального удара Шакири с линии полукруга в правую девятку – 2:0!

На 28-й же хавбек Ливерпуля вместе с Цубером мог похоронить турок выходом 2-в-1. Джердан взял игру на себя, вырвавшись один на один с голкипером и пробив в левый угол, но Чакыр парировал ногой!

У подопечных Владимира Петковича было ещё несколько неплохих атак, но отдыхать команды отправились при счёте 2:0. На тот момент шансы сборной Турции на плей-офф составляли 0,07%. Альпийцам же для уверенности необходимо было забивать ещё.

Если первый тайм турки начали активно, то на старте второго разрывать начали швейцарцы. В стартовые 15 минут Чакыру трижды пришлось спасать свою сборную от разгрома – на 51-й он взял удар Цубера с близкой дистанции, на 52-й парировал выстрел Эмболо метров с 18-ти в правую девятку, а на 60-й пробить Огурджана с правого края штрафной не смог Сеферович. Казалось, что четвертый-пятый удар он уже не потащит, но на 62-й "луннные звёзды" неожиданно вернулись в игру! Конечно же, благодаря дальнему удару – это Кахведжи закрутил мяч в левую девятку.

Шенол Гюнеш сразу же провёл двойную замену, бросив в бой Языджи и Йокушлу, однако взять швейцарцев на кураже не удалось. Более того: подопечные Владимира Петковича забрали мяч под контроль и уже на 65-й минуте провели два выстрела из окрестностей штрафной в правый нижний угол – удар Шакири парировал Чакыр, а Цуберу немного не хватило точности. На 68-й же "нати" закрыли игру, раскатав красивую комбинацию с прострелом под выход Шакири один на один. Джердан с левой всадил мяч в девятку. 3:1!

На 77-й минуте Швейцария могла и четвёртый гол провести, однако Джака со стандарта попал в штангу, а за падение Гранита в штрафной пенальти не назначили. Турки огрызнулись ещё несколькими дальними ударами, но их острота уже была невысокой. В последние же минут семь темп игры упал – команды начали доигрывать. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "нати" со счётом 3:1.

Таким образом, Турция с нулём очков завершила выступление на Евро-2020. Швейцария же, набрав четыре зачётных балла, заняла третье место в группе А – теперь подопечным Владимира Петковича необходимо дождаться результатов в других группах. Пока что "нати" выходят в плей-офф, но окончательно все решится 23 июня.

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