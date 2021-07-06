Сборная Италии играет против Испании в рамках 1/2 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Испания на "Футбол 24".

Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Италия вышла вперед. Быстрая атака от Доннаруммаы стала результативной. Инсинье вырезал классный пас, испанская оборона не разобралась, а Кьеза подхватил мяч и красиво поразил ворота.

Италия – Испания – видео гола Кьезы:

Испания сравняла счет за десять минут до конца основного времени. Мората оказался один в центре поля, получил пас из глубины, прорвался к штрафной, обыгрался с Ольмо и попал в угол итальянских ворот.

Италия – Испания – видео гола Мораты: