Италия – Испания – видео голов
6 июля 23:40 - Читати українською
Сборная Италии играет против Испании в рамках 1/2 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Испания на "Футбол 24".
live
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
Альваро Мората 80’
80’ Альваро Мората
Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Италия вышла вперед. Быстрая атака от Доннаруммаы стала результативной. Инсинье вырезал классный пас, испанская оборона не разобралась, а Кьеза подхватил мяч и красиво поразил ворота.
Италия – Испания – видео гола Кьезы:
Испания сравняла счет за десять минут до конца основного времени. Мората оказался один в центре поля, получил пас из глубины, прорвался к штрафной, обыгрался с Ольмо и попал в угол итальянских ворот.
Италия – Испания – видео гола Мораты:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter