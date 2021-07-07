Форвард "Фурии Рохи" Альваро Мората умело закрывает рты фанатам, которые критикуют его за выступления на Евро-2020.

28-летний форвард записал в свой актив гол, который перевел матч Италия – Испания в овертайм. Более того, этот мяч помог Морате вписать свое имя в историю.

Италия – Испания: Кьеллини установил интересный рекорд в истории Евро

Как информирует Opta Sports, Альваро стал первым испанским игроком, который отмечался на Уэмбли за сборную и клуб. Второе достижение выглядит серьезнее. Мората – первый представитель "Фурии Рохи", который забил 6 мячей на всех чемпионатах Европы. По этому показателю нападающий опередил Фернандо Торреса, который 5 раз результативно отмечался.

Заметим, теперь в активе Альваро Мораты 46 матчей в футболке сборной Испании, 22 мяча и 5 ассистов.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы обидчиков сборной Украины и других полуфиналистов