Мората голом в ворота Италии установил сразу два достижения
Форвард "Фурии Рохи" Альваро Мората умело закрывает рты фанатам, которые критикуют его за выступления на Евро-2020.
28-летний форвард записал в свой актив гол, который перевел матч Италия – Испания в овертайм. Более того, этот мяч помог Морате вписать свое имя в историю.
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Как информирует Opta Sports, Альваро стал первым испанским игроком, который отмечался на Уэмбли за сборную и клуб. Второе достижение выглядит серьезнее. Мората – первый представитель "Фурии Рохи", который забил 6 мячей на всех чемпионатах Европы. По этому показателю нападающий опередил Фернандо Торреса, который 5 раз результативно отмечался.
Заметим, теперь в активе Альваро Мораты 46 матчей в футболке сборной Испании, 22 мяча и 5 ассистов.
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